Bardet , Dunbar et Martinez connaissent leurs équipiers

L'équipe dsm-fiermenich PostNL comptera sur le Néerlandais Fabio Jakobsen pour les sprints et sur le Français Romain Bardet pour "le meilleur classement général possible". Bardet a obtenu une belle deuxième place au récent Liège-Bastogne-Liège. Il a fini septième du Giro en 2021. Les Néerlandais Gijs Leemreize, Julius van den Berg et Bram Welten, le Danois Tobias Lund Andresen, l'Australien Chris Hamilton et l'Américain Kevin Vermaerke complètent la sélection.

Jayco AlUla s'appuiera sur Eddie Dunbar, septième l'an passé. L'Irlandais essaiera "de répéter, voire d'améliorer, le bon résultat de l'année passée." A charge pour l'Australien Caleb Ewan, quintuple vainqueur d'étapes, de se montrer le plus rapide dans les sprints. Les Italiens Filippo Zana et Alessandro De Marchi, les Australiens Luke Plapp et Michael Hepburn, le Slovène Luka Mezgec et l'Allemand Max Walscheid sont les autres membres de l'équipe.