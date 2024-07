Bart Lemmen prolonge avec Visma-Lease a Bike jusqu'en 2027

Ancien militaire, Lemmen dispute à 28 ans sa deuxième saison professionnelle et la première dans une équipe WorldTour. Après avoir obtenu des top-5 au Tour Down Under et au Tour de Norvège et un top-10 au Tour des Emirats arabes unis, il a été sélectionné pour le Tour de France, qu'il découvre.

"Bart a connu une progression fulgurante", a résumé Merijn Zeeman, le directeur sportif de l'équipe où évoluent aussi Wout van Aert et Tiesj Benoot. "Il est devenu professionnel il y a seulement deux ans et il participe déjà au Tour. Nous avons été impressionnés par ses capacités l'année dernière, et cette année il continue à se développer." Au Tour, le grimpeur joue un rôle d'équipier pour Jonas Vingegaard.