À Bastogne, les habitants sont conquis après le passage du Tour de France féminin: "C'est formidable"

Nous avons également demandé aux supporters s'ils ressentaient une différence, en tant que spectateurs, entre le Tour de France féminin et masculin. Voici quelques réponses recueillies : "C'est plus accessible que le Tour de France masculin. Là, tout est très strict, on ne peut pas entrer, on n'a pas accès. Mais ici, c'est beaucoup plus souple et les gens adorent ça", "Le passage du Tour en Belgique va apporter beaucoup au sport féminin. Je trouve que c'est formidable", "C'est du sport de très haut niveau, donc elles méritent autant d'attention que les hommes, voire même plus", peut-on entendre.

Ce qui est certain, c'est que le public de Bastogne est conquis.