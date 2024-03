"Beaucoup de discipline et une météo favorable", les clés de la victoire pour Fisher-Black

"Nous avons fait preuve de beaucoup de discipline", a entamé Fisher-Black au micro des organisateurs. "Nous savions que nous pouvions gagner, car beaucoup d'entre nous sont bons en contre-la-montre. Et nous avons bénéficié d'une météo favorable", a-t-il reconnu ensuite.

En effet, les équipes passées après UAE ont souffert d'une averse qui a rendu le parcours plus dangereux, et a nécessité de ralentir. "Je ne vais pas mentir et dire que ça n'a eu aucun impact", a complété Finn Fisher-Black. "Nous sommes passés juste avant la pluie, ce qui nous a certainement souri", notamment par rapport à la Soudal Quick-Step de Remco Evenepoel, qui avait signé le meilleur temps intermédiaire.