Ben Healy: "Le but est de conserver le maillot de leader"

Le jeune champion d'Irlande de 23 ans, Ben Healy (EF Education-EasyPost) a signé un grand numéro, vendredi, dans la troisième étape du Tour de Luxembourg au terme de laquelle il a endossé le maillot de leader du classement général après sa victoire en solitaire. L'Irlandais s'est porté aux commandes de l'étape à 33 kilomètres du but, en rejoignant d'abord le Français Bastien Tronchon avant de le déposer dans le dernier circuit final, à 18,5 kilomètres de l'arrivée. Quatrième de Liège-Bastogne-Liège, deuxième de l'Amstel Gold Race et de la Flèche Brabançonne, Healy a signé vendredi, au château de Vianden, son 5e succès de la saison, après notamment ceux dans la 8e étape du Tour d'Italie et au GP de l'Industrie et de l'Artisanat en Italie.