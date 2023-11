Ben Hermans quitte Israel-Premier Tech et poursuit sa carrière chez Cofidis

"Je suis particulièrement reconnaissant envers l'équipe Cofidis de m'offrir cette nouvelle opportunité", a déclaré Ben Hermans, cité dans le communiqué. "J'ai démontré par le passé que j'étais un coureur assez complet, qui appréciait autant les classiques que les courses à étapes. J'ai envie de tout donner pour mes nouveaux coéquipiers, de me mettre aux services des leaders et, s'il le faut, de prendre mes responsabilités et de tenter ma chance à mon tour."

Ben Hermans, 37 ans, a débuté sa carrière professionnelle en 2009 dans la structure de Sport Vlaanderen avant de porter les maillots de RadioShack (2010-2013), BMC (2014-2017) et Israel-Premier Tech pour qui il a roulé ces six dernières saisons. Le Limbourgeois compte 19 victoires en carrière dont la dernière remonte à 2021 avec une étape du Tour du Poitou-Charentes.