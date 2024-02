Ben O'Connor s'impose en solitaire et met fin à une disette de deux ans, Tim Wellens 3e

Ben O'Connor a remporté, en solitaire, la 40e édition du Tour de Murcie, course cycliste de catégorie 1.1, samedi, en Espagne. Après 198,7 km entre Alhama de Murcia et Murcie, l'Australien de Decathlon AG2R La Mondiale a devancé le Slovène Jan Tratnik (Visma-Lease a Bike) et Tim Wellens (UAE Team Emirates).