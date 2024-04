Benoît Cosnefroy devance Dylan Teuns et Tim Wellens à Overijse

Le Français Benoît Cosnefroy (Decathlon-AG2R La Mondiale) s'est adjugé la 64e édition de la Flèche Brabançonne (1.Pro), disputée mercredi sur 195,2 km entre Louvain et Overijse. Le Normand s'est imposé au sprint dans un groupe de six coureurs devant Dylan Teuns (Israel-Premier Tech) et Tim Wellens (UAE Team Emirates).