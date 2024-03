Benoît Cosnefroy remporte un sprint réduit à Livarot

Benoît Cosnefroy (Decathlon AG2R La Mondiale) a décroché la 85e édition de Paris-Camembert (1.1), courue sur 205,6 km entre Magnanville et Livarot mercredi en France. Le Français a remporté le sprint dans un groupe réduit à huit coureurs, devant ses compatriotes Clément Venturini (Arkéa-B&B Hotels) et Alexandre Delettre (St Michel-Mavic-Auber 93).

Le déroulement de la course a été perturbé à la mi-journée avec une chute qui a provoqué une longue neutralisation. Les coureurs ont finalement repris la route sur un parcours modifié. Le Français Ewen Costiou (Arkéa-B&B Hotels) et le Sud-Africain Morné van Niekerk (St-Michel-Mavic-Auber93) se sont isolés en tête de la course. Costiou a ensuite rapidement lâché Van Niekerk pour tenter sa chance en solitaire.

Dans les 10 derniers kilomètres, sept coureurs se sont lancés dans le sillage de Costiou, qui a été repris par ceux-ci sans être décroché. Au passage de la dernière ascension, la Butte des Fondits (1 km à 9,5%) à 8 kilomètres de l'arrivée, le groupe de huit coureurs se dirigeait vers la ligne.