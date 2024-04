Benoît Cosnefroy tient enfin sa victoire à Overijse

Le Français Benoît Cosnefroy (Décathlon-AG2R-La Mondiale), 2e en 2022 et 3e en 2020 et 2023 et 2e en 2022, a enfin décroché les lauriers de la Flèche brabançonne (1.Pro), enlevant mercredi la 64e édition, disputée mercredi entre Louvain et Overijse sur la distance de 195,2 kilomètres.

Il a fallu attendre plus de 50 kilomètres pour voir l'échappée prendre forme. On retrouvait en tête, à 90 kilomètres du but, huit coureurs avec près de deux minutes d'avance: le Norvégien Anders Johannessen, le Tchèque Tomas Kopecky, l'Australien James Whelan, les Français Lorrenzo Manzin, Alan Ripou et Nicolas Beaumarché et les Belges Jordi Warlop et Jens Reynders. L'échappée a été neutralisée à 67 kilomètres du but.

Plusieurs attaques se sont ensuite produites dans les circuits locaux, toutes vaines. Le peloton, réduit, était regroupé à 30 kilomètres de l'arrivée. Dylan Teuns a haussé le ton dans l'avant-dernier passage de la Moskestraat (31 km avant l'arrivée), emmenant dans sa roue Tim Wellens et le Néerlandais Marijn van den Berg. Le trio possédait un avantage de 27 secondes au dernier passage de la ligne avant l'arrivée, à 19,8 km.