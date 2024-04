Benoot et Jorgenson leaders des Visma-Lease a Bike

Benoot avait terminé 3e de la classique néerlandaise en 2022. L'année dernière, il avait pris la 15e place, comme en 2017 et 2021. Cette saison, le Gantois a notamment fini 4e d'A travers la Flandre et 15e du Tour des Flandres.

"Tiesj a déjà prouvé ce printemps qu'il avait de bonnes jambes", déclare Frans Maasen, directeur sportif de Visma-Lease a Bike. "Il a montré sa forme sur A travers la Flandre et au Tour des Flandres. Dimanche, il pourra de nouveau se montrer sous son meilleur jour. Nous disposons également d'un atout de taille en la personne de Matteo. Jusqu'à présent, il est l'une des révélations du printemps après ses victoires à Paris-Nice et à A travers la Flandre. Après un Tour des Flandres difficile, il semblait ne pas être en pleine forme pour Paris-Roubaix, mais il s'est rétabli. Le parcours de dimanche devrait lui convenir".

Outre Benoot et Jorgenson, la sélection de Visma-Lease a Bike pour l'Amstel Gold Race se compose des Belges Julien Vermote et Tosh van der Sande, du Néerlandais Milan Vader et des Norvégiens Per Strand Hagenes et Johannes Staune-Mitte.