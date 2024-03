Biermans gagne la course à domicile de son équipe: "Une course très importante pour nous"

Jenthe Biermans a remporté vendredi la Route Adélie de Vitré, une course française d'un jour de catégorie 1.1. Ce faisant, le Campinois de 28 ans a fait très plaisir à son employeur, la formation Arkéa-B&B Hotels, qui est originaire de Bretagne. "C'est 'notre' course".

"Incroyable", s'est réjoui Biermans, qui a immédiatement souligné l'importance de la course bretonne pour son équipe : "C'était une course très importante pour nous. C'est 'notre' course. Et nous avons tous très bien travaillé en équipe. Je dois remercier tous mes coéquipiers, en particulier Ewen Costiou qui était encore avec moi dans la finale. Il était lâché, mais il est revenu afin de travailler pour moi".

Dans un sprint délicat, Biermans a dépassé trois échappés et a ainsi remporté sa première victoire de la saison. "J'ai fait un très long sprint. Je me suis dit : 'Tout ou rien'. Et je me suis dit que c'était tout. Je me sens vraiment bien en ce moment. Je suis tombé la semaine dernière et je pense que le repos que j'ai pris ensuite m'a fait beaucoup de bien. J'ai déjà fini troisième à trois reprises (Samyn, GP Criquielion et Roue Tourangelle, ndlr). Mais je regrettais de ne pas avoir pu gagner jusqu'à présent, et c'est donc très, très bien que je puisse le faire aujourd'hui dans cette course pour notre équipe".