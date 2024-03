Biniam Girmay: "Après ma chute de mercredi, je me sens de mieux en mieux en vue du Ronde"

"Je peux dire que j'ai eu de la chance dans la chute de mercredi, je n'ai pas de fractures et je peux donc dire que ça va", a expliqué vendredi à Belga le 7e de Gand-Wevelgem cette année "J'ai roulé un peu sur rouleaux jeudi et sur route vendredi, avec un très court passage sur des pavés. Les douleurs au niveau des côtes, des blessures, notamment, sont toujours là. Mais je sens que ça va de mieux en mieux. J'ai passé une bonne nuit entre jeudi et vendredi."

Biniam Girmay ne se prononce pas sur l'issue du Tour des Flandres de dimanche. "Dans une course, tout est possible. Il y a des favoris, c'est certain, mais c'est peut-être un coureur moins connu qui va s'imposer, ce qui s'est produit quand j'ai gagné à Wevelgem. Qui aurait pu prévoir cela? Il reste deux jours à patienter pour en savoir plus. Personnellement, mon premier but est de me voir reprendre possession de mes moyens avant le départ, de voir comment mon corps va évoluer pendant la course, sur les pavés notamment."