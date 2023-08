Biniam Girmay déclare forfait pour les Mondiaux de Glasgow

"Je suis évidemment très déçu de devoir déclarer forfait pour ce qui constituait un objectif majeur de ma saison depuis l'hiver dernier. J'avais de bonnes sensations après le Tour de France, mais ma chute sur la Clasica San Sebastian cause des douleurs trop importantes pour pouvoir défendre mes chances sur ce Mondial" a réagi Girmay dans le communiqué de son équipe.

Girmay souffre de nombreuses contusions et de douleurs à la hanche. Il avait chuté après une trentaine de kilomètres de course. Le coureur de 23 ans avait été vice-champion du monde espoirs à Louvain, en 2021.

Plus tôt dans la journée, des médias britanniques ont diffusé une information selon laquelle Girmay et plusieurs de ses coéquipiers rencontraient des problèmes pour obtenir leur visa et entrer sur le territoire du Royaume-Uni, où se déroulent les championnats du monde.