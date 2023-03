Biniam Girmay découvre le Ronde le jour de son 23e anniversaire

Biniam Girmay est entré dans l'histoire du cyclisme le 27 mars 2022. Ce jour-là l'Erythréen est devenu le premier coureur africain à remporter une classique cycliste quand il a imposé sa pointe de vitesse à l'arrivée de Gand-Wevelgem. Cette saison, le coureur d'Intermarché-Circus-Wanty n'a pas réellement confirmé avec un abandon à l'E3 Harelbeke et une 97e place à Gand-Wevelgem après une chute. Dimanche, Girmay s'offre un cadeau d'anniversaire en découvrant le jour de ses 23 ans le Tour des Flandres, le 2e Monument de sa carrière après Milan-Sanremo où il a terminé 23e il y a deux semaines et 12e douze mois plus tôt.