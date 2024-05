Biniam Girmay dompte la bosse finale de Mont-de-l'Enclus

Biniam Girmay a remporté la 83e édition du Circuit franco-belge, course cycliste de catégorie 1.Pro, mercredi. L'Erythréen d'Intermarché-Wanty s'est imposé après 190,6 km entre Tournai et Mont-de-l'Enclus devant le Français Axel Zingle (Cofidis) et le Suisse Marc Hirschi (UAE Team Emirates). Jenno Berckmoes (Lotto Dstny) s'est classé quatrième.