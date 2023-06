Biniam Girmay gagne la 2e étape au sprint devant Arnaud Démare et Wout van Aert

Biniam Girmay (Intermarché-Circus-Wanty) a enlevé la 2e étape du 86e Tour de Suisse lundi. À l'arrivée des 173,7 km du parcours reliant Beromünster à Nottwil, l'Erythréen a devancé sur la ligne au terme du sprint massif le Français Arnaud Démare (Groupama-FDJ) et Wout van Aert (Jumbo-Visma) qui avait lancé le sprint. Deux autres Belges se sont classés dans le top 10: Jordi Meeus (BORA-hansgrohe) 6e et Cedric Beullens (Lotto Dstny)10e.

Le peloton a mis fin à l'échappée du jour, partie dès le départ, composée de Michael Schär (AG2R Citroën) et Nickolas Zukowsky (Q36.5) au sommet de la dernière difficulté du jour à 23,5 km de Nottwil. La victoire n'allait plus échapper à un sprinter.

Le Suisse Stefan Küng (Groupama-FDJ), leader après son succès dans la première étape contre-la-montre dimanche, a conservé le maillot jaune. Il possède encore 5 secondes d'avance sur Remco Evenepoel (Soudal - Quick Step), qui a profité du deuxième sprint intermédiaire (kilomètre sprint situé à 51 km de l'arrivée) pour grappiller une seconde de bonification et 6 sur van Aert, dont la 3e place lui a rapporté 4 secondes de bonification.

Girmay décroche son 11e succès pro, le deuxième de l'année après la 1re étape du Tour de la Communauté de Valence. Il offre aussi son 13e bouquet de l'année à l'équipe Intermarché-Circus-Wanty et le 2e en WorldTour.

Mardi la 3e étape, entre Tafers et Villars-sur-Ollon, n'est longue que de 143,8 km mais il s'achèvera au sommet d'un col de première catégorie de 10,7 km à 7,8 et le sommet du col des Mosses (1re catégorie, 13,5 km à 4,1 %) aura été franchi 33 kilomètres plus tôt.