Biniam Girmay, Jasper Philipsen et Victor Campenaerts têtes d'affiche à Alost

L'organisation a tenté d'attirer Tadej Pogacar pour cette 87e édition, mais elle n'a pas réussi. "Si le coureur lui-même indique qu'il préfère se reposer après le Tour, vous ne pouvez rien faire contre ça", a confié l'organisateur Johny Van den Borre. "De plus, l'approche des Jeux Olympiques fait que certains coureurs que nous visions ont également renoncé. Nous aurons le maillot vert Biniam Girmay ainsi que Jasper Philipsen et Victor Campenaerts. Ensemble, ils ont remporté sept victoires d'étapes sur ce Tour. Oliver Naesen, Steff Cras, Harm Vanhoucke, Brent Van Moer, Gianni Vermeersch, Gerben Thijssen et Cedric Beullens seront aussi de la partie. Le plateau sera complété par, entre autres, Arne Marit, Dimitri Peyskens, Jens Reynders et Gijs Van Hoecke. Une fois de plus, nous pouvons compter sur un plateau des engagés plus que brillants pour notre critérium, qui est toujours gratuit."

Avant le critérium d'après-Tour, un Gentlemen Classic se tiendra à partir de 17h avec, notamment, Roger De Vlaeminck, Frank Hoste, Johan Museeuw, Dirk De Wolf, Jean-Marie Wampers, Willy Teirlinck, Ferdi Van Den Haute, Peter Van Petegem, José De Cauwer et Etienne De Wilde.