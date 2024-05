Biniam Girmay vise une victoire d'étape pour son retour sur le Giro

"J'ai suivi une préparation idéale, avec trois semaines d'entraînement de qualité en altitude. Mon objectif est de remporter une victoire d'étape, en étant compétitif sur tous les sprints, que ce soit sur des étapes plates ou accidentées. Nous allons aborder la course au jour le jour, et si l'opportunité se présente, pourquoi pas nous mêler à la lutte pour la maillot cyclamen. Mais la priorité est de remporter une étape", a déclaré l'Erythréen vendredi en conférence de presse.

"Mon premier Giro il y a deux ans fut une expérience exceptionnelle, sur le plan personnel et collectif", dit le coureur de 24 ans. "Si je me compare à aujourd'hui, je suis encore plus affûté, je grimpe mieux et je suis en mesure de faire un bon sprint pour jouer la victoire. Revenir sur le Giro constitue une fierté. J'ai toujours rêvé de participer aux Grands Tours, inspiré par mes compatriotes comme Daniel Teklehaimanot. À présent, je suis celui qui inspire les jeunes de mon pays et de l'Afrique. En Érythrée, je sais que tout le monde regardera chacune des étapes avec entrain, dans les cafés et les cinémas. Ce Giro signifie beaucoup pour mon pays. J'espère les rendre fiers".