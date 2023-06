Blanka Vas s'impose au sprint de la 1re étape après le travail de ses coéquipières

Blanka Vas a remporté la 1re étape du Tour de Suisse féminin (WorldTour), courue sur 56 kilomètres autour de Weinfelden samedi. La championne hongroise a parachevé le travail de ses coéquipières chez SD Worx en s'imposant au sprint, devant la Cubaine Arlenis Sierra (Movistar) et l'Italienne Eleonora Gasparrini (UAE ADQ).

Le Tour de Suisse féminin a pris le départ de Weinfelden, où Remco Evenepoel avait remporté la 7e étape du Tour de Suisse masculin quelques heures plus tôt. Le peloton s'est élancé pour trois tours d'un circuit vallonné et la Suissesse Elise Chabbey (Canyon//SRAM) est restée seule en tête pendant une bonne partie de la course.

Dans le final, la Néerlandaise Demi Vollering et la Suissesse Marlen Reusser ont mené la poursuite en faveur Blanka Vas, 21 ans, qui a plutôt l'habitude de s'illustrer en cyclocross. En l'absence de Lorena Wiebes et de Lotte Kopecky, la Cubaine était la sprinteuse désignée de l'équipe néerlandaise.