Bora-hansgrohe confirme la résiliation du contrat de Cian Uijtdebroeks

Bora-hansgrohe, Cian Uijtdebroeks et Jumbo - Visma sont parvenus jeudi à un accord, qui a été approuvé par l'UCI (Union cycliste internationale), a indiqué la formation allemande, au sein de laquelle le coureur belge de 20 ans avait effectué ses débuts professionnels en 2022.

Le feuilleton a pris fin jeudi. Bora-hansgrohe confirmait le départ d'Uijtdebroeks, qui était par ailleurs présent à la présentation officiel de Visma-Lease a Bike à Amsterdam.

"Aujourd'hui est une journée de sentiments mitigés", déclare Ralph Denk, le manager de Bora-hansgrohe. "Je suis heureux que la poussière soit enfin retombée et que l'affaire soit désormais close. L'accord montre qu'il n'est jamais trop tard pour une discussion raisonnable et personnelle. J'aimerais que cette affaire reste un incident isolé pour toute la famille du cyclisme : respectons les contrats et les règles, soyons justes les uns envers les autres".

Plusieurs médais avaient fait état de tensions entre Cian Uijtdebroeks et les autres coureurs de Bora. "Lorsque de fausses accusations sont portées contre nos coureurs, une limite est franchie. Pour être clair : ces accusations ne viennent pas de Cian. Elles ne nous ont jamais été communiquées par Cian comme une raison de changer d'équipe", avance Ralph Denk.