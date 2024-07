Bradbury remporte l'étape-reine, Kopecky à 1 seconde du maillot rose de Longo Borghini

Neve Bradbury (Canyon//SRAM Racing) a décroché la victoire au bout de la 7e étape du Tour d'Italie (2.WWT) samedi. Au sommet du Blockhaus et après 120 km de course, l'Australienne est arrivée en solitaire, suivie à 44 secondes par Lotte Kopecky (SD Worx-Protime) et l'Italienne Elisa Longo Borghini (Lidl-Trek), respectivement 2e et 3e.