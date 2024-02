Brandon McNulty fait coup double dans une 4e étape raccourcie

L'Américain Brandon McNulty a remporté la 4e étape, raccourcie d'une quinzaine de kilomètres, du Tour de la Communauté de Valence, course cycliste de catégorie 2.Pro, samedi. Après 159,4 km entre Teulada Moraira et Vall d'Ebo, le coureur d'UAE Team Emirates s'est imposé en solitaire et s'est emparé du maillot de leader au détriment de l'Italien Alessandro Tonelli (VF Group-Bardiani CSF-Faizanè).