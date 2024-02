Brandon McNulty gagne le général, Will Barta s'offre la dernière étape

L'Américain Brandon McNulty (UAE Team Emirates) a remporté la 75e édition du Tour de la Communauté de Valence, course cycliste de catégorie 2.Pro, dimanche en Espagne. Son compatriote Will Barta (Movistar), membre de l'échappée, a surpris le peloton et remporté la dernière étape de 93 km entre Bétera et Valence.

Cette courte étape proposait deux ascensions dans la première partie du parcours, Oronet (4,9 km à 4,2%) et, surtout, La Frontera (5 km à 9,3%).

Cinq hommes se sont échappés en début de course: l'Américain Will Barta (Movistar) et les Espagnols Xavier Canellas (Euskaltel-Euskadi), Joel Nicolau (Caja Rural-Seguros RGA), Diego Pablo Sevilla (Polti Kometa) et José Maria Garcia (Illes Balears Arabay). Au sommet de La Frontera, il n'y avait plus que Barta, parti à 47 km de l'arrivée, en tête.