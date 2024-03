Brandon McNulty prend le maillot jaune, mais "Joao Almeida est le leader" chez UAE

Brandon McNulty a hérité du maillot jaune après la victoire de son équipe UAE Team Emirates sur le contre-la-montre de la 3e étape de Paris-Nice (WorldTour), mardi. Pourtant, le coureur américain a désigné Joao Almeida comme leader de l'écurie émiratie auprès des organisateurs, après la course.

"Bien sûr nous avons une bonne équipe, mais je ne m'attendais pas à ce maillot", a confié McNulty. "C'est très spécial de le porter."

"C'était une dure journée, un départ difficile sur des routes typiquement françaises avec beaucoup de montées et descentes, pas forcément très rapides mais avec des passages en ville. Il n'y avait pas de moment de récupération sur ce parcours", a-t-il offert en guise d'analyse. "Mais nous avons roulé parfaitement. On aurait aimé avoir un ou deux coureurs de plus sur la portion plane, mais à cinq c'était déjà très bien."