Bruges-La Panne cycliste: Philipsen en forme à dix jours du Ronde

Jasper Philipsen a affiché sa belle condition en ouverture de la "quinzaine sainte" en Flandres en remportant la Bruges-La Panne, première course préparatoire au Tour des Flandres (2 avril), mercredi.

Le Belge a démontré qu'en plus d'être un excellent sprinter il peut aussi être un attaquant plein de panache. C'est lui qui a écrit le scénario de la course, s'imposant finalement devant ses trois compagnons d'échappée, le Néerlandais Olav Kooij et les Belges Yves Lampaert et Frederik Frison.