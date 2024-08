Caleb Ewan décroche la victoire au bout d'une 2e étape perturbée par les chutes

Caleb Ewan (Jayco AlUla) s'est montré le plus rapide au sprint de la 2e étape du Tour de Burgos cycliste (2.Pro), mardi en Espagne. L'Australien a résisté au profil vallonné des 161 kilomètres entre Valle de Mena et le Complejo Karstico d'Ojo Guarena, et a devancé deux Espagnols sur la ligne: Roger Adria (Red Bull-BORA-hansgrohe) et Ivan Garcia Cortina (Movistar).