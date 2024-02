Caleb Ewan remporte sa première victoire de la saison à l'occasion de la première étape

Caleb Ewan a remporté la 1re étape du Tour d'Oman (2.Pro), courue samedi entre Manah et Muscat sur 181,5 kilomètres. Au sprint, le coureur australien de l'équipe Jayco-AlUla a devancé le Français Bryan Coquard (Cofidis) et le Norvégien Alexander Kristoff (Uno-X). Il prend ainsi la tête du classement général. Amaury Capiot (Arkéa-B&B Hotels) a fini 6e de la course, après sa 3e place sur la Muscat Classic vendredi.