"Ce sera difficile" pour Adam Yates de conserver le maillot jaune mercredi

Adam Yates (UAE Team Emirates) abordera avec le maillot jaune sur les épaules la première étape dans les Pyrénées du Tour de France 2023, mercredi entre Pau et Laruns. Mais le Britannique pense que ce sera "un peu difficile" pour lui de conserver la précieuse tunique.

"Aujourd'hui, c'était assez simple jusque dans le final", a expliqué Yates au micro de l'organisation après l'étape remportée, sur le circuit de Nogaro, par Jasper Philipsen. "Personne ne voulait partir dans l'échappée. Les sprinteurs étaient contents de rester dans le peloton, mais la fin était par contre difficile avec les chutes."

"Demain, cela dépendra de la situation", a analysé le Britannique. "Je pense que c'est la toute première opportunité pour une échappée, cela va être une grosse bagarre tout d'abord. Puis il y a les bonifications dans la dernière ascension, ça va donc être un peu difficile pour moi (de conserver le maillot jaune, ndlr). Mais on a Tadej Pogacar dans l'équipe, on a cette chance! On verra demain."