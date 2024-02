Cecilie Uttrup Ludwig souffre d'une fracture du sacrum

"Les examens médicaux menés ont ainsi révélé une fracture du sacrum, entraînant une période d'indisponibilité pour l'athlète dont la durée reste indéterminée à ce jour", a indiqué son équipe française dans un communiqué de presse.

"Bien que la durée de convalescence de Cecilie ne puisse être précisément déterminée à ce stade, nous sommes totalement confiants dans sa capacité à surmonter cette épreuve. L'équipe est mobilisée pour assurer à Cecilie le meilleur soutien possible, et travaille à un programme de soin et de récupération personnalisé afin de favoriser un rétablissement optimal et un retour à la compétition dans les meilleures conditions possibles", a précisé FDJ-Suez.