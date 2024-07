Cela s'est joué à rien: Lotte Kopecky perd le Tour d'Italie pour quelques secondes seulement

Dans la dernière étape, elle a attaqué l'Italienne à plusieurs reprises, mais en vain. Avant le départ à Pescara, l'écart n'était que d'une seconde. Au final, elle a dû céder 21 secondes. En guise de consolation, elle a remporté le maillot rouge à points. "La dernière étape de ce Giro a été assez difficile", a commenté Kopecky après coup. "Perdre contre Elisa Longo Borghini n'est vraiment pas une honte. J'ai beaucoup d'admiration et de respect pour elle. C'est une coureuse solide comme un roc et je n'ai vraiment rien à me reprocher. Il était presque impossible de contrôler complètement cette étape. Il y a eu des attaques dans tous les sens et c'était bien sûr le droit de ces coureuses. Mes coéquipières ont vraiment fait tout ce qu'ils pouvaient pour me protéger autant que possible, mais cela n'a pas fonctionné. En fait, on peut être très satisfait de terminer deuxième d'une course par étapes."

À lire aussi Bradbury remporte l'étape-reine, Kopecky à 1 seconde du maillot rose de Longo Borghini

La championne du monde a remporté une victoire d'étape en Italie et s'est classé trois fois deuxième, une bonne préparation en vue des Jeux Olympiques. "Je ne peux pas me plaindre", a-t-elle déclaré. "Mais quand vous êtes si proche de la victoire finale, vous voulez toujours un peu plus. C'est un peu amer, mais en fait je devrais être fière de ce que mon équipe et moi-même avons fait dans ce Tour d'Italie."