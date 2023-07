"C'est un grand soulagement", savoure Pogacar après sa victoire

"Je ne dirais pas que c'est une revanche, je suis content d'avoir gagné aujourd'hui", a déclaré Tadej Pogacar au micro des organisateurs. "C'est bien de gagner et de prendre un peu de temps, c'est un peu un soulagement. Qui ne serait pas inquiet avec ce qu'a montré Jonas hier? C'était incroyable. Quand il a commencé à rouler dans le Tourmalet, je me suis dit +Merde, ça va encore m'arriver comme hier, on va prendre le vélo et on va rentrer à la maison.+ Heureusement, j'avais de bonnes jambes aujourd'hui, j'ai pu le suivre dans le Tourmalet", ajoute le slovène, qui a lâché le Danois en attaquant à 2,8 km de l'arrivée.

"Je me sentais plutôt bien et après quand j'ai senti le bon moment, j'ai attaqué à la fin. C'est un grand soulagement. L'écart est presque parfait, ce sera une grosse bagarre jusqu'à la dernière étape. Je dédie ma victoire à Urska (Zigart, sa petite amie, tombée mercredi sur le Giro féminin, ndlr). Elle était déjà à la maison aujourd'hui, elle n'a pas couru."