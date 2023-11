Ceylin del Carmen Alvarado gagne à Merksplas et conforte sa première place

Au classement, Del Carmen Alvarado, déjà victorieuse à Ruddervoorde et Niel, conforte sa première place. Avec 59 points, elle compte 8 longueurs d'avance sur Worst.

"Durant la course, je ne me sentais pas si bien", a confié la Néerlandaise. "Le départ ne s'est pas déroulé comme je l'espérais. J'ai été un peu retardée par des coureuses devant moi alors qu'à l'avant, Lucinda Brand avait déjà appuyé sur l'accélérateur. Cela m'a couté des forces de revenir sur elle. J'ai réussi à laisser Lucinda derrière moi et apparemment elle est partie à la faute, l'écart s'est soudainement creusé. Brand s'est rapprochée un moment. Je savais que je devais continuer à pousser sinon, ce serait difficile. Je ne voulais pas non plus me mettre en difficulté, mais l'écart a recommencé à grandir et j'ai su que c'était dans la poche. D'autant plus que je pouvais choisir mon rythme", a analysé Alvarado.