Ceylin del Carmen Alvarado s'impose pour la quatrième fois à Ruddervoorde

"On dirait que la météo n'a pas eu d'importance. Le parcours de Ruddervoorde me convient parfaitement", a réagi la Néerlandaise à l'arrivée. "J'en suis à ma deuxième victoire consécutive après jeudi, et je gagne ici pour la quatrième fois. On pourrait être heureux pour moins que ça".

Après Ruddervoorde, le Superprestige fera étape à Overijse (27 octobre), Niel (11 novembre), Merksplas (16 novembre), Mol (23 décembre), Diegem (30 décembre), Gullegem (4 janvier 2025) et Middelkere (8 février).