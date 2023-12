Ceylin del Carmen Alvarado victorieuse à Namur sait que "tout peut encore arriver"

"Je ne m'y attendais pas. Je me sentais surtout très fatiguée durant la semaine et pas vraiment en forme pour doubler ce week-end avec la course à Herentals samedi. J'ai choisi de courir uniquement à Namur et ça a peut-être été un avantage pour moi. J'ai été vraiment à fond au troisième tour et j'ai pu creuser l'écart dans les côtes. Pieterse et Brand étaient en poursuite et franchement avec elles on ne sait jamais. Le parcours ici à Namur est assez technique et j'ai commis peu d'erreurs. J'ai maintenant une avance de 75 points sur Lucinda Brand. C'est un bel écart, mais cela ne garantit pas une victoire finale. Il y a encore beaucoup de courses au programme et tout peut encore arriver", a commenté Ceylin del Carmen Alvarado au micro des organisateurs.

Ceylin del Carmen Alvarado compte 235 points au classement de la Coupe du monde pour 160 à Lucinda Brand. Une autre Néerlandaise Manon Bakker est 3e avec 146 points. Première belge, Laura Verdonschot pointe au 16e rang avec 73 unités.