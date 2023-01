Challenge de Majorque - Kobe Goossens: ""L'euphorie de ma victoire d'hier m'a donné beaucoup de confiance en moi"

(Belga) Vingt-quatre heures après sa première victoire professionnelle vendredi au Trofeo Andratx - Mirador D'es Colomer, Kobe Goossens (Intermarché-Circus-Wanty) a de nouveau levé les bras samedi dans le Trofeo Serra de Tramuntana, avant-dernière épreuve du Challenge de Majorque.

"L'euphorie de ma victoire d'hier m'a certes fait perdre un peu de sommeil"a expliqué Kobbe Goossens dans un communiqué de son équipe. "Mais elle m'a surtout donné beaucoup de confiance en moi. Dès le départ aujourd'hui, les sensations étaient excellentes. Lilian (Calmejane) et moi faisions partie des meilleurs grimpeurs mais les conditions météorologiques nous ont rendu la tâche difficile. Avec deux hommes dans le groupe de tête, la situation était parfaite pour nous. Nous savions qu'il fallait anticiper le sprint, chacun a donc attaqué à tour de rôle. Je voyais qu'il était difficile pour les adversaires de garder la roue de Lilian. J'en ai profité pour accélérer dans un virage en montée. J'ai créé un écart et j'ai tout donné jusqu'à l'arrivée". En deuxième saison chez Intermarché-Circus-Wanty, Kobe Goossens a souligné l'intensité de son travail hivernal. "Comme il y a un an, j'ai travaillé dur pour répondre présent dès les premières courses", dit le coureur de 26 ans. "Pendant notre stage collectif, j'ai senti ma forme s'améliorer en approche du Challenge de Majorque, l'une des premières opportunités de jouer ma carte cette saison". Le grand objectif printanier de Goossens est de briller sur les routes de Paris-Nice. (Belga)