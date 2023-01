Challenge de Majorque - Traumatisme crânien pour Nacer Bouhanni après sa chute au Trofeo Palma

(Belga) Victime d'une lourde chute dans le final du Trofeo Palma, le Français Nacer Bouhanni (Arké-Samsic) a subi un traumatisme crânien et présente des douleurs aux côtes, qui nécessiteront de passer une radio de contrôle à son retour en France, a indiqué son équipe Arkéa-Samsic dimanche.

Nacer Bouhanni venait de reprendre la compétition cette semaine aux Baléares, lui qui avait été écarté du peloton pendant neuf mois après sa grave chute au Tour de Turquie en avril dernier. Le sprinter français avait repris jeudi au Trofeo Ses Salines - Alcudia (93e) et était au départ de sa deuxième course de l'année dimanche. Le sprinter français de 32 ans est parti à la faute avec deux autres coureurs à un peu plus de trois kilomètres de l'arrivée. Dernière épreuve du Challenge de Majorique, le Trofeo Palma a été remporté par le Britannique Ethan Vernon (Soudal Quick-Step), qui a devancé l'Erythréen Biniam Girmay et le Belge Jarne van de Paar. (Belga)