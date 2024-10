Charles Liégeois Roastery aborde la saison de cyclocross avec Gerben Kuypers et Kevin Kuhn

L'équipe Charles Liégeois Roastery CX entamera ce week-end sa cinquième année dans le cyclocross. La structure wallonne alignera cette année Gerben Kuypers, Thijs Aerts, le Suisse Kevin Kuhn et le Néerlandais Keije Solen. Chez les dames, Julie Brouwer et Lauren Molengraaf défendront les couleurs de l'équipe dirigée par Bart Wellens.

"Thijs Aerts se distingue par sa détermination, son enthousiasme et la bonne ambiance qu'il crée lors des entraînements et des courses", a déclaré Wellens. "Je pense que Thijs peut atteindre le top 10 mondial en travaillant dur. Je l'ai aussi vu travailler avec une grande motivation sur la route. Avec sa victoire au Tour de Namur, il a montré qu'il était prêt à entamer la saison de cyclocross, ce qui ne peut être que de bon augure pour cet hiver."

Kevin Kuhn était un habitué du top 10 dans les labourés la saison passée et a déjà remporté une course dans son pays cette saison. Kuypers, 24 ans, s'était adjugé le GP Oisterwijk et le Kermiscross à Ardooie l'an passé. Keije Solen avait lui été vice-champion du monde juniors. Chez les dames, Julie Brouwers et Lauren Molengraaf peuvent "se hisser à long terme dans le top 15 du peloton professionnel féminin."