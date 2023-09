Charlotte Kool remporte la 3e étape, Lotte Kopecky reste en tête du général

Julie Sap (Lotto Dsnty) et les Néerlandaises Scarlett Souren (Parkhotel Valkenburg) et Anneke Dijkstra (GT Krush Rebellease) ont formé l'échappée du jour. Après avoir compté près de 8 minutes d'avance, le trio de tête a vu son avance fondre. Après avoir lâché Dijkstra, Sap et Souren ont été reprises par le peloton à 10 km du but.

La victoire s'est jouée au sprint et Charlotte Kool, lauréate du prologue mardi, s'est montrée la plus rapide devant sa compatriote Lorena Wiebes (SD Worx) et l'Italienne Elisa Balsamo (Lidl-Trek). Katrijn De Clercq (Lotto Dstny) a terminé 9e et meilleure Belge devant Marthe Goossens (AG Insurance-Soudal Quick-Step), 10e. Derrière celles-ci, 11e de l'étape, Lotte Kopecky reste en tête du classement général.