Chiara Consonni victorieuse au sprint devant Lotte Kopecky: "Je devais tenter ma chance"

Pour Consonni, il s'agissait d'une quatrième victoire cette saison après avoir remporté le Gran Premio della Liberazione, le GP Eco-Struct à Wichelen et le Flanders Diamond Tour à Nijlen. C'était également la troisième fois que Consonni remportait une étape du Tour d'Italie féminin.

"Nous avons travaillé très dur avec l'équipe pour cela", a-t-elle déclaré après la course. "Il y a eu cette échappée matinale avec deux coureuses qui ont pris jusqu'à six minutes d'avance. Ensuite, nous avons commencé à réduire cet écart au bon moment. Dans les deux derniers kilomètres, il y a eu une autre attaque, mais elle a également été contrée. Et puis le sprint est arrivé. Je sais que dans ce Giro, il n'y a pas beaucoup d'occasions de s'offrir un sprint massif, donc je devais tirer pleinement parti de cette opportunité. J'ai pris la bonne roue et j'ai réussi à dépasser Lotte Kopecky dans la montée finale."