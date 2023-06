Christophe Laporte s'offre une "victoire inattendue"

Christophe Laporte (Jumbo-Visma) était surpris par sa victoire dans la 3e étape du Critérium du Dauphiné mardi au Coteau, où le Français a devancé au sprint l'Irlandais Sam Bennett (BORA-hansgrohe) et le Néerlandais Dylan Groenewegen (Jayco Alula). Ces deux derniers ont toutefois été déclassés. Ce sont donc l'Italien Matteo Trentin (UAE Team Emirates) et le Belge Milan Menten (Lotto Dstny) qui terminent sur le podium.

"Cette victoire est inattendue, j'avais bien l'intention de faire le sprint mais en principe je ne suis pas capable de battre Bennett et Groenewegen", a déclaré Christophe Laporte au micro des organisateurs. "Mais sur la droite de la route, Groenewegen s'est retrouvé un peu bloqué pendant que Bennett était sur la gauche en bout de course, donc j'ai pu trouver l'ouverture et passer au milieu, alors qu'à 500 mètres de la ligne je pensais que c'était fini pour moi. Le travail d'équipe était fait pour protéger Jonas, et moi j'en ai juste profité".

Laporte, qui a enlevé mardi sa 30e victoire en carrière, a remporté sa 2e course de la semaine, lui qui s'était adjugé la 1re étape dimanche. Il porte depuis le maillot jaune de leader, qu'il ne pense toutefois pas pouvoir conserver à l'issue du chrono de mercredi.