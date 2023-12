Cian Uijtdebroeks: "Je devais changer d'air pour retrouver mon bien-être"

Le jeune grimpeur belge, 8e de la Vuelta en 2023 et vainqueur du Tour de l'Avenir en 2022, lancera sa saison 2024 au Gran Camino en Espagne (22-25/02). Il enchaînera avec Tirreno-Adriatico et le Tour de Catalogne avant de se lancer dans son premier Tour d'Italie. "Je veux déjà être en bonne condition à Tirreno, encore mieux en Catalogne que je disputerai aux côtés de Sepp Kuss. Je veux arriver au sommet de ma forme au Giro. Je ne disputerai pas le Tour de France mais la Vuelta est possible, si je sors bien du Giro. Mais rien n'est encore précis pour cette partie de la saison".

Uijtdebroeks ne disputera donc aucune course d'un jour avant le Giro. Entre les courses, il passera tout son temps en stage d'altitude sur le volcan Teide à Ténérife. "Je veux réussir mon Giro. Le but de l'équipe sera de gagner le plus d'étapes possible. Je veux personnellement terminer le plus haut possible dans le classement".