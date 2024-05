Cian Uijtdebroeks maillot blanc: "Ce n'est pas l'objectif, mais c'est toujours sympa"

Le coureur de 21 ans a terminé 7e du jour et reprend un maillot distinctif qu'il avait laissé filer la veille à l'issue du contre-la-montre.

"Je me concentre juste pour finir le plus haut possible au classement général, pas spécifiquement pour le classement des jeunes. Mais oui, c'est vraiment sympa de le retrouver", a confié Uijtdebroeks qui possède 21 secondes d'avance sur l'Italien Antonio Tiberi (Bahrain-Victorious) et 1:28 sur le Néerlandais Thymen Arensman (INEOS Grenadiers).