Cian Uijtdebroeks ne roulera plus en compétition cette année

Cian Uijtdebroeks ne roulera plus cette saison, a indiqué le coureur de Visma-Lease a Bike sur les réseaux sociaux vendredi.

"Ma saison 2024 est terminée. Prendre du repos et soigner quelques petits pépins physiques pour être prêt pour 2025", a écrit Cian Uijtdebroeks qui a un contrat chez Visma-Lease a Bike jusqu'en 2027.

Malade, il avait abandonné au Giro après la 10e étape, ne finissant pas non plus le Tour d'Espagne qu'il a quitté après la 14e étape, le 30 août. Il n'a plus roulé depuis cette date.