Cian Uijtdebroeks relativise la perte du maillot blanc: "Ce n'est pas un problème"

Compte tenu de son passé médiocre dans le contre-la-montre, Uijtdebroeks, 21 ans, avait "une certaine appréhension" en marge de l'étape de vendredi. "Le contre-la-montre n'est pas l'un de mes points forts, et j'ai perdu pas mal de temps. En plus, il y avait une très longue section plate aujourd'hui."

Malgré tout, Uijtdebroeks a dû céder son maillot blanc de meilleur jeune au champion d'Australie Luke Plapp (Jayco-AlUla), pour seulement huit secondes d'écart. Au classement général, il passe de la quatrième à la septième place. Il est désormais à 3 minutes 50 de Pogacar, mais l'écart avec le quatrième est inférieur à 20 secondes.

"La différence entre les trois ou cinq premiers n'est pas si grande. Le fait que je perde ce maillot n'est vraiment pas un problème. Même là, la différence n'est pas si grande et Plapp n'est normalement pas mon plus grand concurrent en montagne. Cela pourrait même être une bonne chose de pouvoir rouler à nouveau en jaune (la couleur du maillot de son équipe, ndlr) pendant un certain temps et de me reposer un peu."