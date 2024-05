Cian Uijtdebroeks va disputer son 2e grand tour: "Difficile de comparer avec la Vuelta"

Uijtdebroeks, 21 ans, n'a plus couru depuis plus d'un mois et le Tour de Catalogne, qu'il avait abandonné lors de la 6e étape le 24 mars. "Je me suis bien reposé après, puis j'ai commencé à préparer le Giro. Je me sens très frais. J'aime commencer un tour sans trop de courses juste avant. L'année dernière, j'ai fait la même chose avant la Vuelta", a-t-il déclaré jeudi en conférence de presse.

"C'est difficile de comparer mon niveau par rapport à celui de la Vuelta. On verra comment je me sens en troisième semaine. C'est un processus : apprendre comment mon corps réagit à trois semaines de course, et affiner cela pour l'avenir. Mais je me sens très bien, j'ai hâte d'y être", a ajouté le Hannutois.