Classiques, Tour de France et Jeux Olympiques au menu d'Arnaud De Lie en 2024

Le début de saison de De Lie est programmé plus tard que lors des deux dernières campagnes. "Je ne commencerai qu'au Tour de Murcie (10/02) et à la Clasica de Almeria (11/02)", a expliqué Arnaud De Lie en marge de la présentation de son équipe vendredi à Malines. "C'est plus tard que d'habitude et je serai donc encore plus impatient d'épingler mon premier dossard. Dans l'immédiat, je pars en stage d'équipe ce samedi à Denia (Espagne) après quoi j'enchaînerai avec un stage en altitude à Ténérife, où je me préparerai pour le premier grand objectif de la saison: les classiques. Je disputerai l'Omloop Het Nieuwsblad, le GP Samyn, Paris-Nice, Milan-San Remo, le jour de mes 22 ans, Gand-Wevelgem, À Travers la Flandre, le GP de l'E3, le Tour des Flandres, Paris-Roubaix. Si je ne suis pas cramé, je pourrais disputer la Flèche brabançonne et l'Amstel Gold Race".

"Ma saison 2024 serait réussie si j'ai décroché une victoire dans une belle classique, dans une course du World Tour, si j'ai participé aux JO et ai collaboré à ramener une médaille pour a Belgique".