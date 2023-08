Clément Russo, Rémy Rochas et Sven Erik Bystrom chez Groupama-FDJ

Spécialiste du cyclocross, Clément Russo, 28 ans, arrive en provenance de l'équipe Arkéa-Samsic. Il avait remporté le Tour de la communauté de Madrid en 2019. Rémy Rochas 27 ans, évolue cette saison chez Cofidis. Il s'était classé 2e du Tour de Vénétie en 2022. Sven Erik Bystrom chez Groupama-FDJ, 31 ans, quitte quant à lui la formation belge Intermarché-Circus-Wanty pour rejoindre l'équpe de Marc Madiot. Champion du monde espoirs en 2014, il avait été sacré champion de Norvège en 2020 et a terminé 7e du Tour Down Under cette année.

"Nous nous sommes concentrés sur la recherche d'équipiers de top niveau pour accompagner nos leaders actuels et ceux en développement", déclare Marc Madiot, le manager de Groupama-FDJ. "Nous avons des leaders et des jeunes talents que nous sommes en train de former. Nous voulons leur faire confiance et les encadrer au mieux. Nous avons une longueur d'avance. Sven, Rémy et Clément sont des coureurs d'expérience qui vont apporter beaucoup au collectif, ils savent ce qu'ils sont venus faire chez nous".