Cofidis restera dans le peloton jusqu'en 2028

"Fière de son histoire, Cofidis se tourne vers l'avenir. Le groupe a en effet décidé de renouveler son engagement et de le prolonger lors des saisons 2026, 2027 et 2028. Malgré un début de saison morose, cette nouvelle vient renforcer la motivation et la détermination de toute l'équipe afin de retrouver au plus vite le chemin de la victoire."

Cette prolongation "s'accompagne d'objectifs sportifs ambitieux: se rapprocher du 'top 10' de l'UCI World Tour chez les hommes et intégrer l'UCI World Tour chez les femmes."