Commotion cérébrale pour Adam Yates après sa chute dans la 3e étape

"Il est dans un état stable, avec d'autres blessures superficielles", a précisé son équipe. "Pour le bien de la santé d'Adam et conformément aux protocoles en matière de commotion cérébrale, il a été retiré de la course. Il aura besoin de récupération et l'équipe médicale poursuivra le suivi neurologique et la rééducation."

Yates a été victime d'une chute à 46 km de l'arrivée. D'abord reparti, il a finalement abandonné une trentaine de kilomètres plus loin. Le Britannique, troisième du dernier Tour de France, avait remporté le Tour des Émirats arabes unis en 2020 et était l'un des favoris de cette édition. Il occupait la 15e place du général après les deux premières étapes.